Зять Медведчука возглавил главную российскую энергокомпанию "Россети"

Зять украинского олигарха, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука 40-летний Андрей Рюмин возглавил российскую энергетическую компанию "Россет".
Ранее Рюмин возглавлял компанию "Ленэнерго", со ссылкой на "Россет" сообщает "Интерфакс-Украина".
На должность исполняющего обязанности главы компании ПАО "Россети" его назначил совет директоров, досрочно прекратив полномочия гендиректора Павла Ливинского.
По данным газеты "Коммерсантъ", Ливинский может перейти на работу в правительство - на пост главы департамента энергетики, который создадут путем разделения общего департамента промышленности, энергетики и транспорта.
Новому и. о. главы "Россет" Андрею Рюмину 40 лет. Как и Ливинский, он работал в "Объединенной энергетической компании". Рюмин с 2011 года стал заместителем гендиректора, а в 2013 году - председателем. Впоследствии, в период с 2014-го по 2016 год, занимался предпринимательской деятельностью, а гендиректором "Ленэнерго" предназначен 2018 года.
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После перехода Рюмина в "Россет" эту должность занял главный инженер "Ленэнерго" Игорь Кузьмин.
"Россет" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный комплекс электросетей, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через росимущество.
Андрей Рюмин - русский, уроженец Москвы из состоятельной семьи. Его мать - профессор экономических наук, отец - государственный служащий. Брак с дочерью Виктора Медведчука Ириной он взял 2006 года. На тот момент Рюмин имел 2 высших экономических образования, был кандидатом экономических наук.
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