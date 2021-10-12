Журналисты выяснили новое увлечение Ким Чен Ына

Лидер КНДР увлекся дизайном. Фото: Reuters

Журналисты узнали, что лидер КНДР Ким Чен Ын увлекся дизайном.

Также он изучает концепции двух новых туристических направлений, сообщает The Times.

Ким Чен Ын начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы.

Журналисты рассказали, что Кима сфотографировали на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне с блокнотом, в котором он рисовал. Репортеры выяснили, что он минимум 25 дней изучал 110 работ участников.

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В мероприятии принимали участие художники КНДР, которые представили дизайн-проекты.

Государственный телеканал Северной Кореи показал мультфильм, который осуждает переедание и ожирение. Между тем граждане страны страдают от недостатка пищи. А лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает стремительно сбрасывать вес.