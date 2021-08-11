Журналисты расследовали военные преступления "вагнеровцов"

Военные карты на русском языке на потерянном планшете / ВВС

Расследование BBC выявило масштабы операций российской группы "Вагнера" в гражданской войне в Ливии, включая военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами.

Планшет, потерянный бойцом группы "Вагнера", демонстрирует ключевую роль "вагеровцев" в войне, а также их кодовые имена и действия. Об этом пишет ВВС.

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Там есть список покупок новейшего военного оборудования, которое могли взять только из запасов российской армии. Россия отрицает какие-либо связи с "Вагнером".

Впервые группу выявили в 2014 году, когда она воевала на востоке Украины. С тех пор также воевала в Сирии, Мозамбику, Судане и ЦАР. Бойцы "Вагнера" появились в Ливии в апреле 2019-го, когда присоединились к силам повстанческого генерала Халифа Хафтара после того, как он начал наступления на поддерживаемое ООН правительство в столице Триполи. Конфликт завершился прекращением огня в октябре 2020 года.

Расследования ВВС показывает, что у "вагнеровцов" отсутствует какой-либо кодекс поведения. Они убивают заключенных, если те не имеют ценных сведений или не могут быть "рабами", в чем открыто признается один бывший боец. Убивают, потому что не хотят их кормить.

Среди других разоблачений - доказательства военных преступлений, в том числе умышленного убийства мирных жителей. Один житель ливийской деревни описывает, как притворился мертвым, когда "вагнеровцы" убили его родственников. Планшет также свидетельствует о причастности наемников к минированию гражданских территорий. Установка наземных мин без их маркировки является военным преступлением.

Планшет потерял неизвестный "вагнеровец" после того, как боевики группы отступили из районов к югу от Триполи весной 2020 года. В его содержание входят карты линии фронта на русском. Есть кадры с дронов и кодовые имена боевиков.

Группа "Вагнера" официально не существует, но фактически там около 10 тыс. бойцов, которые заключили контракт. Действует с 2014 года. Около тысячи "вагнеровцев" воевали в Ливии с 2019-го по 2020 год. Эта структура продвигает интересы России за ее пределами. Бойцы - профессиональные солдаты, люди, либо ищущие работу, либо желающие воевать.

После падение режима Каддафи в Ливии в 2011 году страна раскололась. На востоке и западе появляются основные конкурирующие фракции. Обе стороны получают военную и дипломатическую поддержку от разных региональных держав, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия.

Косовский канал РТК показал документальный фильм VIRUSSIA о преступлениях русских на Балканах в югославских войнах, шпионских скандалах для противодействия Кремлем интеграции балканских стран в ЕС и НАТО, работе боевиков "Группы "Вагнер" и о российском влияние на Сербию. Лента вышла на албанском с английскими субтитрами.