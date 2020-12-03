Журналист просидел 6,5 лет в заложниках

Терри Андерсон с дочерью вскоре после освобождения / Getty Images

4 декабря 1991-го, после 2454 дней в плену, исламские боевики в Ливане освободили похищенного американского журналиста Терри Андерсона.

Как главный корреспондент информационного агентства Associated Press на Ближнем Востоке Андерсон освещал длительную гражданскую войну в Ливане 1975-1990 годов. 16 марта 1985-го его похитили на улице в Бейруте, когда выходил из теннисного корта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошло крупнейший нападение на американцев за пределами Америки со времени Второй мировой войны

Похитители увезли в окрестности города. Там он провел в подземелье следующие 6,5 лет. Андерсон был одним из 104 иностранцев, похищенных во время гражданской войны в Ливане. 8 умерли в плену. Среди заложников было 17 американцев.

Похищение осуществляла проиранская шиитская организация "Хезболла". Ее создали 1982 года в ответ на военное вторжение Израиля в Ливан.

Исламисты захватили нескольких американцев, в частности, Андерсона, после того, как суды в Кувейте посадили в тюрьму 17 шиитов, признанных виновными в терактах против посольств США и Франции в этой стране Персидского залива 1983-го. "Хезболла" в Ливане имела финансовую и духовную поддержку Ирана, где ведущие лидеры хвалили террористов за их действия, мол так они отдают дань исламу.

Отношения США с Ираном и Сирией, еще одной крупной иностранной силой влияния в Ливане, несколько улучшились в 1990 года, когда гражданская война подошла к концу. Стремясь заручиться благосклонностью США для достижения собственных экономических целей, Иран использовал свое влияние в Ливане, чтобы освободить почти всех заложников в течение 1991-го.

Андерсон вернулся в США и воссоединился с семьей. В частности с дочерью Суломе, которая родилась через 3 месяца после его задержания. Она тоже стала журналисткой.

1999 года Андерсон подал в суд на правительство Ирана на $100 млн, обвинив в спонсорстве его похитителей. 2002-го получил, по решению американского суда, компенсацию в $26 млн из замороженных в Америке иранских активов.