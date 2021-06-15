Журналист BBC назвал брифинг с Протасевичем обманом белорусских властей

Протасевича насильно вывели на брифинг. Фото: kommersant

Представители белорусской власти насильно вывели задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича на брифинг относительно инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который принудительно посадили в Минске.

Об этом сообщило издание BBC.

По словам присутствовавшего на брифинге журналиста BBC Джона Фишера, сначала якобы планировалось, что на пресс-конференции выступят представители департамента авиации Министерства транспорта Беларуси, Следственный комитет, Минобороны, пограничники относительно ситуации с самолетом Ryanair.

Перед началом брифинга в зал завели Протасевича. Он якобы сам хотел принять участие в обсуждении.

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По словам Фишера, он пришел на брифинг, чтобы услышать позицию власти Беларуси о незаконном угоне пассажирского лайнера. Когда объявили об участии Протасевича, стало понятно - он там не по своей воле. После такого фарса журналист ушел с брифинга.

"Нас обманули, ведь наше присутствие здесь предоставило бы вес и сделало бы это событие официальным. Когда мы осознали, что именно он будет участвовать в пресс-конференции, поняли - мы не можем быть здесь", - прокомментировал журналист BBC.

Министерство иностранных дел Беларуси вывело задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича на брифинг о похищении белорусским диктатором Александром Лукашенко пассажирского лайнера компании Ryanair. Во время пресс-конференции в зале находились журналисты издания ВВС. Однако они вышли посреди пресс-конференции из-за того, что, по их мнению, Протасевич находится в зале "по принуждению".