Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"

Американский журнал Time впервые в истории выбрал "Ребенка года".

Об этом сообщили на официальном сайте издания.

В номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере ІТ Гатанджали Рао.

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В редакции журнала заявили, что последние 92 года выбирали "Человека года", а в 2019-м в этой номинации победила 16-летняя Грета Тунберг. Она была первой победительницей моложе 25 лет.

Автор: time.com Гатанджали Рао стала "Ребенком года".

Автор: time.com Гатанджали Рао стала "Ребенком года".

Вместе с детским каналом Nickelodeon издание выбрало Рао с 5 тыс. детей участников в возрасте от 8 до 16 лет.

В финал попали 5 детей, но юная исследовательница поразила журнал больше всех.

15-летняя Рао исследует искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, а также применяет свои разработки для решения проблем повседневной жизни.

Редакция американского журнала Time выбрала лучшие видеоигры 2020 года. В список вошли 10 проектов.