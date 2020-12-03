Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"

Американский журнал Time впервые в истории выбрал "Ребенка года".
Об этом сообщили на официальном сайте издания.
В номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере ІТ Гатанджали Рао.
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В редакции журнала заявили, что последние 92 года выбирали "Человека года", а в 2019-м в этой номинации победила 16-летняя Грета Тунберг. Она была первой победительницей моложе 25 лет.
Вместе с детским каналом Nickelodeon издание выбрало Рао с 5 тыс. детей участников в возрасте от 8 до 16 лет.
В финал попали 5 детей, но юная исследовательница поразила журнал больше всех.
15-летняя Рао исследует искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, а также применяет свои разработки для решения проблем повседневной жизни.
Редакция американского журнала Time выбрала лучшие видеоигры 2020 года. В список вошли 10 проектов.
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