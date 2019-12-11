Журнал TIME назвал человека года

16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг назвали человеком года-2019.

Американский журнал TIME назвал шведскую 16-летнюю екоактивистку Грету Тунберг человеком года-2019. Она обошла Трампа и Цукерберга.

О своем решении издание объявило 11 декабря, и разместило фотографию Тунберг на своей обложке, сообщает tsn.ua.

Time отметил, что ученые, активисты и политики десятилетиями бьют тревогу из-за изменения климата, но только подросток смогла привлечь внимание мира к этой проблеме после своего выступления на саммите ООН.

Грета Тунберг не имеет "магического решения" такой сложной проблемы, как изменение климата, но "ей удалось создать глобальное изменение настроения, превратив миллионы расплывчатых беспокойств в мировой движение, требует срочных изменений", говорится в статье.

Грета Тунберг вошла в сотню самых влиятельных женщин года, ее продолжают приглашать первые лица государств и международных организаций, а филологи признали ее начинание — климатические забастовки (climate strike) — словом года.