Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ

В первой половине дня в воскресенье, 9 августа 2020 года, по всей территории Беларуси заметны значительные очереди на входе на избирательные участки.

Соответствующие фотографии белорусы публикуют в соцсетях и направляют редакциям СМИ. Об этом сообщает Хартыя'97.

Журналисты убеждены, что это свидетельствует о умышленно завышены показатели явки на досрочном гоосуванни (шло с 4 августа), которые озвучил Центризбирком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко спросили о победе на выборах: что он ответил

"Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются на избирательные участки в Беларуси. Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации", говорится в сообщении.

54% составляет явка на избирательных участках на выборах президента Беларуси. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.