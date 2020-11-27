Злой кот Альберт стал звездой сети благодаря недовольной мордашке

Сеть покорил кот Альберт, мордочка которого выглядит недовольной и сердитой.
На аккаунте домашнего любимца в Instagram больше 300 тыс. подписчиков.
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У кота такое злое лицо из-за Resting Bitch Face или же "синдрома стервозного лица". Это состояние, при котором спокойное лицо выглядит сердито.
Хозяева Майкл и Сьюзан Синглтон взяли кота из приюта и назвали Альбертом в честь Эйнштейна.
Gazeta.ua предлагает посмотреть фото недовольного кота Альберта.
Голубоглазый кот Барон стал звездой сети через ангельскую мордочку.
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