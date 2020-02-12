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среда, 12 февраля 2020 07:42

"Живем один раз": секс-скандал с российской учительницей получил продолжение

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35-летнюю учительницу с Астраханской школы N32 РФ с углубленным изучением предметов физико-математического профиля, якобы занималась сексом с 15-летним учеником, зовут Екатерина Савинова.

Она преподает биологию. Кандидат педагогических наук, учитель года в Астраханской области в номинации "Учитель-Драматург", удостоенная главного приза конкурса "Учитель года Астрахани - 2019".

Автор: unian.ua
  Учительница с Астраханской школы N32 РФ 35-летняя Екатерина Савинову вроде как занималась сексом с 15-летним учеником
Учительница с Астраханской школы N32 РФ 35-летняя Екатерина Савинову вроде как занималась сексом с 15-летним учеником

По словам матери ученика, вся школа уже несколько дней обсуждает видео сексуального контакта между учительницей и ее сыном, передает ast-news.ru.

Эта видеозапись, тайно сделанная учениками школы из-под двери кабинета, быстро распространился в мессенджере WhatsApp. На кадрах видно, как женщина в красном платье сидит на коленях у подростка, целует его в губы. На других кадрах пара обнимается у стены, при этом женщина одета уже в черное платье, но ракурс записи остался прежним.

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Савинова закончила Астраханский Государственный университет в 2007 году, преподает уже более 16 лет. На ее странице в социальной сети работников образования сказано, что среди ее увлечений - театр, бассейн, прогулки на лошадях, прыжки с парашютом. Она любит активный отдых и любит читать.

Автор: unian.ua
  Екатерина Савинова - кандидат педагогических наук, удостоена главного приза конкурса "Учитель года Астрахани - 2019»
Екатерина Савинова - кандидат педагогических наук, удостоена главного приза конкурса "Учитель года Астрахани - 2019»

В разделе "Мой взгляд на мир" Савинова написала: "Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтобы в старости было что вспомнить и не стыдно внукам рассказать".

Известно, что после скандала с видео учительница написала заявление на увольнение. Также с должности ушла директор школы Лилия Горохова, которая в течение 24 лет руководила этим образовательным учреждением.

Следственный Комитет РФ уже начал проверку информации о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса.

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Дата
12
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