Жителям Хельсинки запретили смотреть на кортеже Путина и Трампа

Жителям Хельсинки полиция запретила смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа. Фото: Afr

Полиция Хельсинки предупредила жителей города о том, что не стоит рассматривать из окон домов и с балконов кортежи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в день их встречи.

Правоохранители могут прийти с проверкой к человеку домой, если нарушить соответствующий запрет, об этом сообщает Iltalehti.

"Не стоит быть у окон и на балконах, если видно, что приближается кортеж. Не стоит также открывать окна. Мы не можем следить за всеми горожанами, но это наверняка привлечет наше внимание и внимание служб безопасности гостей. Это может привести к проведению дополнительных операций ", - сказали в полицейском управлении.

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Правоохранители также добавили, что к нарушителю соответствующего запрета могут прийти домой с инспекцией. При этом в полиции отмечают, что смотреть на кортежи можно будет, например, с песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада и со ступенек здания финского парламента.



16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии - Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, президент США Дональд Трамп спрашивать Владимира Путина о его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться.