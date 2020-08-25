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вторник, 25 августа 2020 15:45

Житель Минска рассказал, как в изоляторе заразился коронавирусом

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Житель Минска рассказал, как в изоляторе заразился коронавирусом
Житель Минска рассказал, как в изоляторе заразился коронавирусом. Фото: TUT.by

Задержанный 11 августа во время разгонов акций протеста Максим Довженко рассказал, как в камере изолятора на Окрестина подхватил коронавирус.

По словам мужчины, после задержания его отправили в четырехместную камеру, где на тот момент находились 37 человек - один из которых был инфицирован. Об этом Довженко рассказал TUT.by.

"Один из задержанных прямо говорил, что у него коронавирус. Оказывается, он находился в самоизоляции, вышел купить сигареты - и его унесли. Однако сотрудники центра изоляции правонарушителей на это никак не отреагировали, только угрожали, что после задержания у нас не только Covid окажется", - рассказал Довженко.

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В Белоруси на фоне массовых протестов и задержаний в последнюю неделю зафиксирован значительный рост заболеваемости Covid. Количество ежедневных новых случаев составляет 160-180 в день. Сразу после выборов, состоявшихся 9 августа, заболевали около 100 человек в день.

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