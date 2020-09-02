Зимбабве хочет вернуть землю белым фермерам

Белый фермер Дэй Уэйкфилд потерял ферму в 2001-м. Сейчас арендует ее у темнокожих владельцев. Фото 2019-го / ВВС

Власти Зимбабве заявили, что белые фермеры, чью землю конфисковали во время земельной реформы 2000-2001 годов, могут подать заявки на ее возвращение. Если участки невозможно вернуть, предложат другие. Реформу, при которой выгнали белых владельцев с ферм, провели при бывшем диктаторе Роберте Мугабе. Она довела страну до экономического коллапса.

В результате аграрной реформы Мугабе землю забрали в около 4 тыс. белых фермеров, в основном голландцев, британцев и немцев. Ее передали полмиллиону зимбабвийцев. Об этом пишет ВВС.

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В прошлом году Хараре объявил, что выплатит $64 млн. компенсации фермерам, которые потеряли землю. Но она распространяется только на недвижимость, а не на землю.

Сейчас министры финансов и сельского хозяйства Зимбабве предложили белым обращаться с заявками о возвращении земли. Если невозможно, то могут получить другой участок взамен.

"Чтобы разрешить бывшим владельцам вернуть свою землю, правительство отзовет предложения, сделанные чернокожим фермерам в ходе реформы Мугабе. Тем чернокожим, которые занимают бывшие фермы белых, предложат альтернативные земельные наделы в других местах", - говорится в сообщении правительства.

Власти США обещает взамен восстановить финансовую помощь международных организаций для Зимбабве и отменить санкции.

Зимбабве освободилась от британского колониального господства в 1980-м. Тогда большая часть сельскохозяйственных земель принадлежала примерно 4 тыс. белым фермерам. В 2000-м диктатор Мугабе начал земельную реформу. Передал национализированную землю и собственность соратникам, преимущественно ветеранам войны за независимость. Те ничего не знали о фермерстве. Этот шаг привел к опустошению бывшей житницы Африки и глубокому экономическому кризису.

В 2001-м Конгресс США ввел санкции против Зимбабве. Америка заблокировала кредиты от международных финансовых организаций. Санкции ввели страны ЕС. В 2002-2003 годах МВФ приостановил помощь. Реформа привела к катастрофическому росту цен и безработице, достигшей 80% взрослого населения. В 2002-2008 годах ВВП упал на треть из $ 6,8 млрд. До $4,4 млрд. Гиперинфляция достигла 231 000 000%.

Диктатор Мугабе правил Зимбабве с 1987-го по 2017-й. Потерял власть в результате военного переворота.