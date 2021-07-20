Жилой дом разорвало в щепки: есть пострадавшие

астный дом разнесло взрывом. nbcdfw.com

Жилой дом в Техасе США разорвало на части. Ударную волну ощутили в 1,5 км от эпицентра. Шесть человек пострадали. Трех госпитализировали в городскую больницу, остальных - в детский медцентр.

Один пострадавший находился в доме, где произошел взрыв. Другие пять пациентов - в соседнем по левую сторону, передает NBC 5.

Причину взрыва еще не установили. На месте работают правоохранители и спасатели. Говорят, он был достаточно мощный, в здании сильно повреждено крепление, а вот деревянный каркас вдребезги разрушен. В домах вокруг повылетали окна. Однако каких-то взрывоопасных веществ не обнаружили.

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Местные власти выразила соболезнования семьям пострадавших и надеется на скорейшее расследование причин происшествия.

В Чернигове произошел взрыв частного дома в садовом товариществе "Заря", который находится по адресу улица Федора Уманца, 135 А. В результате пострадал 11-летний мальчик. Он только пришел из школы, включил свет и дом взорвался. Получил ожоги и травмы различной степени тяжести.