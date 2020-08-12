Жертвы протестов в Беларуси: 200 человек в больнице и тысячи задержанных

Беларуси за 2 дня протестов пострадали около 200 человек

В Минске третий день продолжаются столкновения протестующих, несогласных с результатами президентских выборов. Около пяти тысяч человек задержали за последние два дня. Белорусские власти сообщает, что более 200 человек находятся в больницах после митингов.

Во вторник против протестующих снова применили свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Белорусский ОМОН атаковал водителей в автомобилях, поскольку те активно помогали протестующим и создавали заторы на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве оригинально поддержали белорусских протестующих

Досталось и людям, которые снимали это все с балконов и выкрикивали угрозы ОМОНа - по ним начали стрелять.

Не без внимания в Минске остались и журналисты. Силовики избивали их, забирали флешки с материалами и разбивали камеры. Среди них были журналисты BBC, на которых напали, а также российские журналисты, которых освободили и выслали из страны.

Полиция отпустила 5 задержанных участников протестов под белорусским посольством в Киеве. 10 августа вечером там собрались около сотни белорусов и украинский.