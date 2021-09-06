Жертва сексуального рабства выбросилась из окна

19-летняя девушка выбросилась из окна квартиры в Анталии / Newsflash

Девушка, 19 лет, получила серьезные травмы после того, как выпрыгнула из окна, спасаясь от торговцев людьми, которые пытали ее.

Ужасающие кадры, которые сняли на видео, показывают момент, когда молодая сирийка выходит из окна на высоте 10 м, спасаясь от похитителей. Об этом пишет Mirror.

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На видео видно, как она свесила ноги со здания в турецком городе Анталия и кричит о помощи. Не понимая, в какой опасности она оказалась, прохожие пытались убедить ее вернуться внутрь. Спустя несколько мгновений она прыгнула, ударившись о припаркованную машину, прежде чем упала на бетонный тротуар.

Девушка проигнорировала совет полицейских оставаться внутри из-за страха быть запертой в квартире похитителей, личности которых еще не установлены. К пострадавшей на помощь пришли медики.

"Они похитили меня, взяли в заложники. Они приехали из Ирана. Хотели меня приструнить. Они пытали меня. Заставляли заниматься сексом и снимали это на видео, а затем угрожали мне и моей семье. Было бы лучше, если бы я умерла", - говорила девушка.

Ее немедленно доставили в больницу для лечения. Она выжила при падении, но серьезно ранена. Расследование инцидента продолжается, текущее состояние здоровья девушки неизвестно.

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