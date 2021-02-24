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среда, 24 февраля 2021 18:30

Почему в Украине необходимо усилить ответственность за торговлю людьми?

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Почему в Украине необходимо усилить ответственность за торговлю людьми?
Разработали законопроект, который ужесточит наказание за торговлю людьми - Лубинец. Фото: Reuters

"11 февраля в аэропорту"Киев" задержали участника банды, который занимался вербовкой украинских моряков в Турцию для нелегальной перевозки мигрантов в ЕС".

"19 февраля на Кировоградщине полиция задержала трех сообщников, которые заманивали жителей других областей в "реабилитационный центр", где принуждали их к тяжелому неоплачиваемому труду".

"21 февраля в аэропорту Одессы задержали женщину, которая продавала украинок за границу для сексуальной эксплуатации".

И это только самые громкие задержания за последний месяц. Многие остаются без внимания СМИ. Всего за 30 лет независимости в Украине от преступлений, связанных с торговлей людьми, пострадали более 230 тыс. человек.

Но большинство осужденных выходят под залог или отделываются условным сроком.

Об этом свидетельствует официальная статистика Национальной полиции Украины.

"В 2020 году было выявлено 212 уголовных преступлений по статье 149 Уголовного кодекса "Торговля людьми". Всего установили 92 лица, которые совершили указанные преступления и которым сообщили о подозрении. Из них лишь относительно 24-х избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", -

Наиболее "ходовой товар" - молодые девушки, дети и рабы

Занимаются торговлей людьми преимущественно преступные группировки с высоким уровнем организации, значительными финансовыми ресурсами и разветвленными международными связями.

Только за прошлый год полиция разоблачила 9 таких группировок в Днепропетровской, Винницкой, Киевской и Львовской областях.

Наиболее распространенными преступлениями являются сексуальная эксплуатация, от которой страдают украинские девушки в возрасте от 18 до 30 лет. В 2020 году Нацполиция установила 88 фактов продажи украинок в сексуальное рабство за границу - в Турцию, РФ, Израиль, Германию, Словакию, Италию, Кипр, Китай и Мальту.

В частности, полиция задержала в Киеве подпольную организацию, которая в течение длительного времени "поставляла" женщин в Стамбул под видом официального трудоустройства в гостиницах, ресторанах и модельных агентствах. По прибытии в Турцию их продавали местным сутенерам за $500-800.

На втором месте по количеству случаев - трудовая эксплуатация. В частности, за прошлый год полиция разоблачила несколько группировок, которые работали в Украине под видом агрофирм и реабилитационных центров для инвалидов, пенсионеров, а также алко- и наркозависимых.

Людей заставляли выполнять тяжелую работу в лучшем случае за еду. Кроме того, украинцев втягивают в разную незаконную деятельность, например, делают курьерами наркотрафика или заставляют перевозить нелегальных мигрантов. От рабства в таких "работодателей" в 2020 году правоохранители освободили 172 человека.

Но самыми незащищенными являются дети-сироты и младенцы, которых пытаются продать их родители. В августе прошлого года во время передачи 400 тыс. грн за новорожденного ребенка была задержана жительница Мариуполя. В ноябре жительница Запорожья пыталась сдать "в аренду" 12-летнего сына за 600 грн для занятия попрошайничеством. А в Кривом Роге задержали женщину, которая продала новорожденную дочь нищим.

Избежание наказания за "аренду" или "дарение" людей

Согласно статье № 149 Уголовного кодекса, ответственность за торговлю людьми в Украине - от 3 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества в зависимости от тяжести преступления и роли осужденного.

Однако несовершенство законодательства позволяет преступникам избегать наказания. В частности, они оформляют свою деятельность как посреднические компании, которые занимаются "арендой людей", "передачей в подарок" и другие.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс Украины.

22 февраля народные депутаты из группы "Партия "ЗА БУДУЩЕЕ" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 5134, который предусматривает ответственность за торговлю людьми независимо от наличия согласия потерпевшего на эксплуатацию в случае принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости и тому подобное. Кроме того, предлагается увеличить минимальный срок лишения свободы с трех до шести лет.

"Торговля людьми - это один из самых прибыльных бизнесов в мире. В нашей стране успешно функционирует большое количество преступных группировок, которые вовлекают украинцев в различные правонарушения и фактически ими торгуют.

После того, как полиция ловит их с поличным, оказывается, что это посреднические компании. То есть находят юридические основания, чтобы уйти от ответственности. И наша Фемида закрывает на это глаза и отпускает преступников или дает условные сроки.

В результате осужденные выходят под залог или вообще избегают уголовной ответственности и покидают пределы страны, чтобы вернуться и начать свой бизнес снова.

Поэтому мы вместе с коллегами из группы "Партия" ЗА БУДУЩЕЕ" и экспертами Национальной полиции Украины разработали законопроект, задача которого сделать невозможным такие юридические махинации и ужесточить наказание за торговлю людьми", - отметил один из авторов законопроекту, народный депутат Дмитрий Лубинец.

По данным Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, за первое полугодие 2020 уровень бедности среди украинцев составлял 51%. И он будет только расти, ведь многие лишились дохода через карантинные ограничения.

Соответственно увеличится количество граждан, которые станут "легкой добычей" для различных преступных группировок. Чтобы защитить их от преступлений, связанных с торговлей людьми, необходимо срочно ужесточить наказание и ликвидировать юридические "лазейки", позволяющие избежать ответственности.

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