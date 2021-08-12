"Каждую минуту один человек в мире становится жертвой рабства" - експертка ООН на вебинаре от STEM is FEM

Сотрудница Агентства ООН по вопросам миграции Анна Чернявская: "Нет единого портрета жертвы. Ею может стать любой"

Как уберечь себя и родных от принудительной эксплуатации? И почему в 21 веке мы все еще говорим о рабстве? На эти и ряд других вопросов ответили участники онлайн обсуждения глобальной проблемы торговли людьми. Обсуждение было проведено по инициативе образовательного проекта STEM is FEM

"Торговля людьми? Нет, меня это точно не коснется". Именно такого мнения придерживаются 56% украинцев. Однако эксперты предостерегают от чрезмерной легкомысленности. Несмотря на то, что средний возраст жертвы этой индустрии составляет 27 лет, попасть на крючок злоумышленников может абсолютно каждый.

"Осуществляя превентивную работу, мы всегда подчеркиваем, что профайл пострадавших очень разный. Нет единого портрета жертвы. Ею может стать любой", - делится опытом участница вебинара, сотрудница Агентства ООН по вопросам миграции Анна Чернявская.

В общем, от торговли людьми ежегодно страдает около 800 тысяч человек. Сами же работорговцы на своих жертвах зарабатывают немалые доходы. Только за один год нелегальный бизнес приносит доход в размере $ 140 миллиардов.

Не обошли вниманием эксперты и украинскую статистику. По официальным данным в Украине с 1991 года от торговли людьми пострадало 18 000 человек. Однако реальное количество в разы больше, убеждена Анна Чернявская.

"В прошлом году в Украине было открыто 87 производств, связанных с торговлей людьми. Однако всего 29 подозреваемых получили официальное обвинение, из них в тюрьму попали только пять, - подчеркивает еще одна спикерка вебинара, адвокат по правам человека Меган Вудрафф. И добавляет, - К счастью, в Украине действуют многочисленные неправительственные организации, которые специализируются на борьбе с торговлей людьми. По данным только одной такой организации в течение прошлого года 1700 человек обратились к ней за помощью и получили ее. Арифметика довольно проста. Расследований, которые осуществила полиция, должно быть как минимум 1700. Отнюдь не 87".

Среди причин незаконной эксплуатации украинцев эксперт выделяет недостаточный уровень жизни населения и коррумпированность правоохранительных органов.

В свою очередь Виктория Карпа, член Образовательного центра по правам человека во Львове, считает, что проблема торговли людьми тесно связана с сексуальным образованием молодежи, в частности речь идет о теме харассмента.

"Знания помогают предупредить или идентифицировать правонарушения. Как следствие - уменьшение масштабов того же сексуального рабства", - говорит Виктория.

С тем, что распространение знаний - это один из инструментов преодоления глобальных вызовов убежден и организатор вебинара "Как не попасть рабство в 21 веке?", основатель IT компании Roosh Сергей Токарев.

"Бороться со всеми формами несправедливости важно. По последним данным, около 75% вербовки происходит через личный контакт и знакомых людей, то есть на самом деле никто не застрахован от такой участи. Поэтому, я считаю, что очень важно, что STEM is FEM поднимает дискуссию относительно того как уберечься от работорговли", - считает Токарев.

Напомним, STEM is FEM - это благотворительный проект, что популяризирует STEM-образование среди украинских девушек. Инициатива объединяет единомышленников и создает сообщество, где участники поддерживают друг друга, делятся идеями и развиваются.