"Каждую минуту один человек в мире становится жертвой рабства" - експертка ООН на вебинаре от STEM is FEM

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 585
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 603
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 819
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1449
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3132
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2394
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 7110
Фото
Все фото
4
12
5
6
3
Ураган повалил более 100 га леса
Ураган повалил более 100 га леса
&quot;Било 10 дней, чтобы уничтожить проект&quot; - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
&quot;Сдувало с ног&quot; - станцию &quot;Академик Вернадский&quot; завалило снегом
"Сдувало с ног" - станцию "Академик Вернадский" завалило снегом
Видео
Все видео
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 468
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 153
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2502
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1782
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1449
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 342
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 17:27

"Каждую минуту один человек в мире становится жертвой рабства" - експертка ООН на вебинаре от STEM is FEM

  Комментировать
&quot;Каждую минуту один человек в мире становится жертвой рабства&quot; - експертка ООН на вебинаре от STEM is FEM
Сотрудница Агентства ООН по вопросам миграции Анна Чернявская: "Нет единого портрета жертвы. Ею может стать любой"

Как уберечь себя и родных от принудительной эксплуатации? И почему в 21 веке мы все еще говорим о рабстве? На эти и ряд других вопросов ответили участники онлайн обсуждения глобальной проблемы торговли людьми. Обсуждение было проведено по инициативе образовательного проекта STEM is FEM

"Торговля людьми? Нет, меня это точно не коснется". Именно такого мнения придерживаются 56% украинцев. Однако эксперты предостерегают от чрезмерной легкомысленности. Несмотря на то, что средний возраст жертвы этой индустрии составляет 27 лет, попасть на крючок злоумышленников может абсолютно каждый.

"Осуществляя превентивную работу, мы всегда подчеркиваем, что профайл пострадавших очень разный. Нет единого портрета жертвы. Ею может стать любой", - делится опытом участница вебинара, сотрудница Агентства ООН по вопросам миграции Анна Чернявская.

В общем, от торговли людьми ежегодно страдает около 800 тысяч человек. Сами же работорговцы на своих жертвах зарабатывают немалые доходы. Только за один год нелегальный бизнес приносит доход в размере $ 140 миллиардов.

Не обошли вниманием эксперты и украинскую статистику. По официальным данным в Украине с 1991 года от торговли людьми пострадало 18 000 человек. Однако реальное количество в разы больше, убеждена Анна Чернявская.

"В прошлом году в Украине было открыто 87 производств, связанных с торговлей людьми. Однако всего 29 подозреваемых получили официальное обвинение, из них в тюрьму попали только пять, - подчеркивает еще одна спикерка вебинара, адвокат по правам человека Меган Вудрафф. И добавляет, - К счастью, в Украине действуют многочисленные неправительственные организации, которые специализируются на борьбе с торговлей людьми. По данным только одной такой организации в течение прошлого года 1700 человек обратились к ней за помощью и получили ее. Арифметика довольно проста. Расследований, которые осуществила полиция, должно быть как минимум 1700. Отнюдь не 87".

Среди причин незаконной эксплуатации украинцев эксперт выделяет недостаточный уровень жизни населения и коррумпированность правоохранительных органов.

В свою очередь Виктория Карпа, член Образовательного центра по правам человека во Львове, считает, что проблема торговли людьми тесно связана с сексуальным образованием молодежи, в частности речь идет о теме харассмента.

"Знания помогают предупредить или идентифицировать правонарушения. Как следствие - уменьшение масштабов того же сексуального рабства", - говорит Виктория.

С тем, что распространение знаний - это один из инструментов преодоления глобальных вызовов убежден и организатор вебинара "Как не попасть рабство в 21 веке?", основатель IT компании Roosh Сергей Токарев.

"Бороться со всеми формами несправедливости важно. По последним данным, около 75% вербовки происходит через личный контакт и знакомых людей, то есть на самом деле никто не застрахован от такой участи. Поэтому, я считаю, что очень важно, что STEM is FEM поднимает дискуссию относительно того как уберечься от работорговли", - считает Токарев.

Напомним, STEM is FEM - это благотворительный проект, что популяризирует STEM-образование среди украинских девушек. Инициатива объединяет единомышленников и создает сообщество, где участники поддерживают друг друга, делятся идеями и развиваются.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Каждую минуту один человек в мире становится жертвой рабства" - експертка ООН на вебинаре от STEM is FEM». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 7101
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 6615
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 6183
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 5895
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 Просмотров: 5751
Общество
Когда Covid-сертификат появится на Android - что говорят разработчики
Когда Covid-сертификат появится на Android - что говорят разработчики Просмотров: 108
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
 1 Просмотров: 639
Ураган повалил более 100 га леса
Ураган повалил более 100 га леса
4
 Просмотров: 666
Учителям хотят платить премии за вакцинацию
Учителям хотят платить премии за вакцинацию Просмотров: 243
Нацсовет назначил проверку "Интера" - показывали фильмы с российскими актерами
Нацсовет назначил проверку "Интера" - показывали фильмы с российскими актерами 1 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
2
Крым затопило
Голосов: 56939
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть