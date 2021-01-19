Женщину арестовали за выпечку с фигурками в виде половых органов

Выпечка с фигурками в виде половых органов / Twitter Себастьяна Ушера

В Египте задержали женщину за выпекания для вечеринки пирожных с декором в форме гениталий.

Пирожные, покрытые фигурками из глазури в виде гениталий и нижнего белья, приготовили ко дню рождения в эксклюзивном спортивном клубе Каира, где их и съели. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доходы от туризма за год уменьшились на 70%

После того, как фотографии с вечеринки стали вирусными в соцсетях, женщину-кондитера арестовали. Впоследствии ее освободили под залог $319. Иски также могут подать против участников вечеринки. Высший религиозный орган Египта предупредил, что такая выпечка запрещена исламом.

Один из религиозных деятелей страны написал в Facebook, что товары с изображением сексуального характера является нападением на систему ценностей и грубым насилием над обществом.

Министерство молодежи и спорта Египта изучает вопрос об участии клуба, в котором провели вечеринку.

Адвокат по правам человека Негад Эль Бораи написал в Twitter, что инцидент подтвердил, что есть часть общества, которую поддерживает государство, которая хочет уничтожить любое пространство для личной свободы под предлогом защиты египетских семейных ценностей.

Он провел параллели с делами нескольких молодых египтянок, обвиняемых в преступлениях против морали через видео, размещенные в TikTok и других соцсетях.

На прошлой неделе апелляционный суд Египта отменил приговор о 2 годах тюрьмы, вынесенный 2 активисткам - 20-летней Ханин Хоссаме и 22-летней Маваде аль-Адхамия. Их осудили в июле за подрыв семейных ценностей, а также публикацию непристойных фото и видео.