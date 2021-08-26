Женщине запретили видеться с шимпанзе из-за чрезмерной привязанности к животному

На еженедельных встречах женщина посылает воздушные поцелуи и машет шимпанзе руками через стекло / ATV

Роман обезьяны с женщиной, посещавшей зоопарк, закончился после того, как руководство заявило, что животному для его же блага нужно сосредоточиться на общении с другими приматами.

Эта история покорила сердца многих в Бельгии. Женщине больше не разрешают еженедельно встречаться с 38-летним шимпанзе Чити. Об этом пишет Daily Star.

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Постоянная гостья зоопарка Эди Тиммерманс сильно привязалась к шимпанзе, которого регулярно посещала в течение четырех лет. Женщина утверждает, что они с Чити "сошли бы с ума, если бы им больше не разрешили видеться".

"Я люблю это животное, и оно любит меня. У меня больше никого нет. Почему они хотят забрать его у меня?", - говорит Эди.

Еженедельные встречи заключались в том, чтобы посылать воздушные поцелуи и махать руками через стекло вольера. Дружба подошла к концу, так как в зоопарке заявили, что это плохо для Чити в общении с другими животными. Они указали на то, что большую часть дня обезьяна проводит с другими шимпанзе, и важно, чтобы она могла хорошо с ними ладить.

"Животное, слишком сосредоточенное на людях, меньше уважают соплеменники. Мы хотим, чтобы Чити был максимально с шимпанзе. Вне отведенных часов посещения зоопарка он должен проводить 15 часов в день в своей группе. Хотим дать ему возможность быть как можно более счастливим", - говорит руководство зоопарка.

Чити рос домашним животным. Его подарили зоопарку, когда стал неуправляем. С тех пор Чити не привязался к другим шимпанзе.

В зоопарке сказали, что Эди не будут приветствовать в зоопарке, если она продолжит приходить к Чити. Но женщина говорит, что не понимает, что делает не так.

"Чити 38 лет. Он с детства привык к людям. В среднем шимпанзе доживают до 40 лет, так что его поведение уже не изменится", - говорит женщина.

Банда голодных обезьян 12 августа захватила магазин в тайском городе в поисках еды. Но десятки приматов промахнулись, захватив магазин запчастей для механиков в провинции Лопбури.