Женщине ампутировали все конечности после внезапной потери сознания

Англичанке Кейтлин Мейхер ампутировали обе руки и ноги после того, как она внезапно потеряла сознание в своем доме.
Женщина ухаживала за матерью с поражением мозга, когда ей внезапно стало плохо. В больнице, куда ее направили, у Мейхер диагностировали полиорганную недостаточность по ряду инфекций, пневмонии и сепсис, сообщает The Daily Mail.
Когда женщина пришла в себя, ее руки и ноги почернели. В конечностях начал развиваться некротический фасциит, который поедал кожу, мышцы и жировые отложения.
Чтобы спасти пациентке жизнь и удержать распространения инфекции, Кейтлин ввели в искусственную кому на 6 недель.
Как заразилась женщина - неизвестно. Болезнь могла развиться из небольшого пореза в который попала бактериальная инфекция. Бактерии размножаются, а в организм попадают токсины, которые перекрывают кровоток в сосудах. Начинается отмирание тканей тела.
Чтобы остановить распространение болезни, врачи ампутировали Кейтлин ноги ниже колен и руки выше локтя. 2 операции, которые длились по 6 часов спасли англичанку.
"Вы не можете себе представить, как это - иметь одну жизнь, где вы ходите на прогулки, катаетесь на велосипеде, делаете упражнения с гантелями дважды в неделю с друзьями. И вдруг ваши руки и ноги чернеют, ими невозможно пошевелить. А потом их у вас отбирают", - рассказывает Кейтлин Мейхер.
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Женщина считалась абсолютно здоровой. Без сознания, у постели матери, ее нашел брат Энтони.
"Когда врачи сказали об ампутации, не могла и не хотела это принимать. Дальнейшей жизни не представляла. Но это был единственный путь к спасению. Я знаю, что никогда не стану такой, как была раньше. Но позволить депрессии просочиться не могу", - говорит пострадавшая.
После второй операции женщине вставили трубку в дыхательное горло, чтобы ей было легче дышать. Из-за пневмонии объем легких существенно уменьшился.
"Даже не могла поднять голову, постоянно кашляла, как старик. Мои братья и сестры поднимали и фиксировали мою голову, настолько я была слаба", - говорит Мейхер.
Через полгода после ампутации, женщина получила протезы. Новые руки работают, когда она определенным образом двигает плечами. Все благодаря ремням, которыми они обвязаны.
Женщина признается, что не пережила бы трагедии, если бы не родные братья и сестры. Они поддерживали ее в течение всего года, когда женщина проходила реабилитацию.
"Первые несколько месяцев меня никогда не оставляли одну. С того момента прошло более полутора лет, а одну меня начали оставлять только сейчас. Стараюсь не отчаиваться и не впадать в уныние, потому что знаю, что мне это не поможет. А сделает только хуже", - говорит она.
Некротический фасциит - редкое заболевание. Его симптомы включают небольшие красные утолщения на коже, которые быстро распространяются. А также синяки, потливость, озноб, лихорадка и тошнота.
Чтобы пациент не умер, им дают сильные антибиотики и хирургическим путем удаляют мертвую ткань. Если инфекция распространяется через руки или ноги, их ампутируют.
Ежегодно регистрируется от 500 до 1500 случаев заболевания. Из них в 25% умирают.
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