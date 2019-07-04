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четверг, 04 июля 2019 18:03

Женщине ампутировали все конечности после внезапной потери сознания
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Автор: SWNS
  Англичанка Кейтлин Мейхер внезапно потеряла сознание, когда ухаживала мать. Впоследствии у женщины обнаружили инфекцию, которую поедала ткани ее тела
Англичанка Кейтлин Мейхер внезапно потеряла сознание, когда ухаживала мать. Впоследствии у женщины обнаружили инфекцию, которую поедала ткани ее тела

Англичанке Кейтлин Мейхер ампутировали обе руки и ноги после того, как она внезапно потеряла сознание в своем доме.

Женщина ухаживала за матерью с поражением мозга, когда ей внезапно стало плохо. В больнице, куда ее направили, у Мейхер диагностировали полиорганную недостаточность по ряду инфекций, пневмонии и сепсис, сообщает The Daily Mail.

Когда женщина пришла в себя, ее руки и ноги почернели. В конечностях начал развиваться некротический фасциит, который поедал кожу, мышцы и жировые отложения.

Чтобы спасти пациентке жизнь и удержать распространения инфекции, Кейтлин ввели в искусственную кому на 6 недель.

Автор: SWNS
  Все это время Кейтлин поддерживали родные братья и сестры. Они не оставляли ее ни на минуту наедине
Все это время Кейтлин поддерживали родные братья и сестры. Они не оставляли ее ни на минуту наедине

Как заразилась женщина - неизвестно. Болезнь могла развиться из небольшого пореза в который попала бактериальная инфекция. Бактерии размножаются, а в организм попадают токсины, которые перекрывают кровоток в сосудах. Начинается отмирание тканей тела.

Чтобы остановить распространение болезни, врачи ампутировали Кейтлин ноги ниже колен и руки выше локтя. 2 операции, которые длились по 6 часов спасли англичанку.

"Вы не можете себе представить, как это - иметь одну жизнь, где вы ходите на прогулки, катаетесь на велосипеде, делаете упражнения с гантелями дважды в неделю с друзьями. И вдруг ваши руки и ноги чернеют, ими невозможно пошевелить. А потом их у вас отбирают", - рассказывает Кейтлин Мейхер.

Автор: SWNS
  Некротический фасциит - редкое заболевание. Бактерия может попасть в организм через порез или царапину
Некротический фасциит - редкое заболевание. Бактерия может попасть в организм через порез или царапину

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Женщина считалась абсолютно здоровой. Без сознания, у постели матери, ее нашел брат Энтони.

"Когда врачи сказали об ампутации, не могла и не хотела это принимать. Дальнейшей жизни не представляла. Но это был единственный путь к спасению. Я знаю, что никогда не стану такой, как была раньше. Но позволить депрессии просочиться не могу", - говорит пострадавшая.

Автор: SWNS
  В Мейхер диагностировали полиорганной недостаточности по ряду инфекций, пневмонии и сепсис
В Мейхер диагностировали полиорганной недостаточности по ряду инфекций, пневмонии и сепсис

После второй операции женщине вставили трубку в дыхательное горло, чтобы ей было легче дышать. Из-за пневмонии объем легких существенно уменьшился.

"Даже не могла поднять голову, постоянно кашляла, как старик. Мои братья и сестры поднимали и фиксировали мою голову, настолько я была слаба", - говорит Мейхер.

Через полгода после ампутации, женщина получила протезы. Новые руки работают, когда она определенным образом двигает плечами. Все благодаря ремням, которыми они обвязаны.

Автор: SWNS
  Чтобы спасти ей жизнь врачи ампутировали руки и ноги
Чтобы спасти ей жизнь врачи ампутировали руки и ноги

Женщина признается, что не пережила бы трагедии, если бы не родные братья и сестры. Они поддерживали ее в течение всего года, когда женщина проходила реабилитацию.

"Первые несколько месяцев меня никогда не оставляли одну. С того момента прошло более полутора лет, а одну меня начали оставлять только сейчас. Стараюсь не отчаиваться и не впадать в уныние, потому что знаю, что мне это не поможет. А сделает только хуже", - говорит она.

Некротический фасциит - редкое заболевание. Его симптомы включают небольшие красные утолщения на коже, которые быстро распространяются. А также синяки, потливость, озноб, лихорадка и тошнота.

Чтобы пациент не умер, им дают сильные антибиотики и хирургическим путем удаляют мертвую ткань. Если инфекция распространяется через руки или ноги, их ампутируют.

Ежегодно регистрируется от 500 до 1500 случаев заболевания. Из них в 25% умирают.

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Дата
04
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