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понедельник, 19 апреля 2021 12:01

Женщина-полицейский наняла киллера, чтобы убил экс-мужа и бойфренда дочери

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Женщина-полицейский наняла киллера, чтобы убил экс-мужа и бойфренда дочери
Валери Чинчинелли до ареста 12 лет работала полицейским / Daily Star

Женщина-полицейский наняла киллера, чтобы убил ее мужа и парня дочери-подростка. Она призналась обо всем в суде.

36-летняя Валери Чинчинелли предложила $7 тыс. за убийство бывшего мужа, с которым не жила, Исаия Карвалью и бойфренда дочери. Она пыталась заказать убийцу через своего парня Джона ДиРубби. Об этом пишет Daily Star.

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Женщина также завидовала дочери через время, которое проводит с отцом, и дорогие подарки, которые он ей покупает. Бывшая офицер полиции Нью-Йорка была возмущена, что ей пришлось делить его зарплату с бывшим мужем в рамках урегулирования их развода. Четырехлетний брак пары закончился разводом в 2018 году.

Убийство она заказала в феврале 2019-го - через месяц после того, как ее муж подал на развод. ДиРубби сначала согласился найти киллера, но позже передумал и сообщил о плане в полицию.

В сотрудничестве с ДиРубби полиция тайно записывала разговоры Чинчинелли, в которых она обсуждала детали покушения. Во время одного из разговоров женщина, которая работала в полиции 12 лет, сказала, что ее муж следует убить недалеко от места, где он работает, потому что это неблагополучный район, где часто происходят преступления.

В рамках тщательно продуманной операции ФБР в мае 2019-го офицеры инсценировали смерть Карвалью, сфотографировали фальшивую сцену преступления, и проинформировали Чинчинелли об успехе от имени якобы киллера. Вскоре после этого Чинчинелли позвонила парню, чтобы выяснить их алиби, и сказала ему удалить текстовые сообщения общения между ними. Но ФБР перехватило звонки, и ее арестовали в тот же день.

После ареста Чинчинелли уволили из полиции. Она отрицает, что пробовала нанять убийцу для двойного убийства. В рамках ее сделки со следствием о признании вины прокуратура согласилась снять более серьезные обвинения в убийстве, каждое из которых предусматривало до 10 лет тюрьмы. Вместо этого Чинчинелли грозит 57 месяцев за решеткой после ее признания вины.

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