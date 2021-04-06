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вторник, 06 апреля 2021 14:43

Женщина узнала в невесте сына биологическую дочь, которую потеряла 20 лет назад

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Женщина узнала в невесте сына биологическую дочь, которую потеряла 20 лет назад
Женщина узнала свою дочь в возлюбленной девушке своего сына. Фото: Chen Yanhao

В городе Сучжоу, Китай, мать на свадьбе своего сына неожиданного узнала, что его возлюбленная девушка является ее утраченной биологической дочерью.

Женщина узнала в невесте сына дочь по необычному родимому пятну на руке девушки, пишет Oriental Daily.

По словам родителей девушки, они больше 20 лет назад нашли на обочине малышку и удочерили ее. Невеста до последнего не знала правды.

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Мать жениха потеряла дочь и долгое время искала ее. Потерянная дочь расплакалась и заявила, что нахождение биологической матери означает для нее больше, чем свадьба.

Брак с любимым оказался под угрозой, ведь фактически она выходит замуж за своего родного брата.

Раскрыли еще одну тайну: девушку и парня не связывают кровные узы. Женщина усыновила мальчика, когда потеряла надежду найти биологическую дочь. Свадьбу все же сыграли.

Украинская теннисистка, 5-я ракетка мира Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, что занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP.

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