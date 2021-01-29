Женщина убила парня, чтобы выйти замуж за своего отца

Аманда Макклюр / Daily Stаr

Женщина вышла замуж за своего отца, провела с ним брачную ночь, а перед этим с отцом и сестрой убила и расчленила тело своего бывшего парня.

31-летняя Аманда МакКлюр занималась сексом со своим 56-летним отцом Ларри и вышла за него замуж 11 марта 2019-го. Несколькими неделями ранее они убили ее 38-летнего бывшего партнера Томаса МакГуайра. Об этом пишет Daily Star.

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Аманда убила бывшего парня с помощью сестры Анны-Мари Чоудхари и отца Ларри Макклюра в День святого Валентина в 2019 году. На суде сестра Аманды рассказала, что ей сказали вести себя, как будто она счастливый свидетель на свадьбе пары.

Суд завершился сейчас. На суде Чоудхари рассказала, что пара выкопала тело и расчленила его в первую брачную ночь. Ларри хотел перезахоронить тело в двух разных местах, потому что намеревался продать дом.

Троица убила Джона МакГуайра, ударив по голове бутылкой из-под вина, потом ввела ему метамфетамин и задушила пластиковым пакетом. Похоронив тело в неглубокой могиле, Макклюры выкопали тело и калечили его, протыкая деревянными кольями.

55-летний Ларри приговорен к пожизненному заключению. Во время суда он сказал, что его дочь Аманда была главой заговора, а также, что это она задушила жертву черным мешком для мусора. Аманда и Чоудхари получили по 40 лет тюрьмы.