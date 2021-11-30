Женщина трижды сорвала джек-пот в лотерею за четыре года, покупая билеты в том же магазине

Женщина впервые выиграла в 2018 году. Иллюстративное фото / Getty Images

Домработница на пенсии в США три раза выиграла в лотерею за четыре года, покупая все время лотерейные билеты в том же магазине.

Женщина впервые выиграла джекпот $50 тыс. в розыгрыше скретч-карт в 2018 года. Потом то же повторилось через два месяцы. А теперь еще раз в начале этого месяца. Об этом пишет Daily Star.

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61-летняя женщина сказала, что не могла поверить в свою удачу после того, как остановилась в Talbert's Ice & Beverage Service в городе Бетесде и получила колоссальную сумму после покупки нескольких мгновенных билетов Lucky за $5 каждый.

"Люди играют каждый день и не выигрывают. Удивительно, что я выиграла три раза", - сказала она.

Она планирует использовать очередной выигрыш, чтобы сделать ремонт дома.

Женщина в США выиграла $1 млн после того, как пропустила рейс и решила купить несколько лотерейных билетов. 51-летняя Анджела Каравелла из Канзас-Сити купила несколько скретч-карт, чтобы скоротать время после того, как застряла в аэропорту Флориды.