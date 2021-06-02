Женщина с голыми руками бросилась на медведицу, чтобы спасти своих собак: видео

Медведица наведалась в гости к жилому дому. Фото: скриншот с видео

В штате Калифорния, США, медведица с парой медвежат решила наведаться ко двору жилого дома.

Соответствующее видео появилось в сети.

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Животные перелезли через забор и ходили по ограждению. Их не смущал лай собак. Испуганная хозяйка домашних любимцев, бросилась им на помощь, увидев опасность.

Женщина побежала на медведицу с голыми руками и буквально вытолкала ее за забор. Животное пыталось отбиваться лапами.

Испуганная женщина схватила собак и скрылась в доме. После такого приема медведица слезла с забора и убежала.

Видео опубликовали в TikTok. За сутки оно стало вирусным и набрало более 66 млн просмотров.

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