Женщина родила ребенка с четырьмя ногами и тремя руками

Девочка сможет нормально жить после удаления лишних конечностей. Фото: Daily Mail

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками.

Вместе с двчинкою также родился абсолютно здоровый брат-близнец. Как отмечают врачи, сначала женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Об этом сообщает Daily Mail.

Медики не могли предвидеть проблему, ведь женщина во время беременности ни разу не сделала УЗИ.

Новорожденную девочку планируют перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. Предполагается, что после удаления лишних конечностей она сможет жить нормальной жизнью.

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В Желтых Водах на Днепропетровщине женщина выбросила новорожденного ребенка. Обьяснила тем, что малыш родился мертвым.