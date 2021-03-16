Женщина пролила на себя кофе и стала миллионершей

Женщина пролила на себя кофе и получила ожоги 3 степени. Фото: wday

В США Стелла Либек подала иск в суд и стала миллионершей.

Подробностями поделилось издание "Сегодня".

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Американка заказала кофе в фаст-фуде и случайно пролила его на себя, когда пыталась снять крышку со стаканчика и добавить сахар в напиток. В результате, женщина получила ожоги 3 степени.

Она подала на сеть быстрого питания в суд. Теперь ресторан фаст-фуда должен выплатить женщине $2,9 млн компенсации..

Певица Граймс заработала около $ 6 млн за 20 мин. Продала коллекцию произведений цифрового искусства.