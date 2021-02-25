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четверг, 25 февраля 2021 11:16

Женщина получила "особенное" водительское удостоверение с фотографией с маской на лице

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Женщина получила &quot;особенное&quot; водительское удостоверение с фотографией с маской на лице
Лсеи Пилигрим получила "особенные" водительские права. Фото: скриншот

В штате Калифорния, США, Леси Пилигрим получила водительское удостоверение с фотографией, где она с защитной маской на лице.

Подробностями поделился CBS News.

По ее словам, она не спешила забирать свои права из-за пандемии коронавируса, однако с 1 октябре 2021 года в США будут действовать новые правила. По закону требуют заменить водительское удостоверение, то есть ID-карту.

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Пилигрим рассказала, когда получала права действовали строгие карантинные нормы. Все в здании носили маски. В кабинет для получения прав женщина также зашла в маске. Ситуация сбила ее с толку.

"Я решила в своей голове, что я не собираюсь усложнять жизнь этих людей. Я буду действительно слушать и следовать всем их инструкциям", - прокомментировала она.

По словам женщины, она сидела и ждала, когда фотограф скажет ей снять маску, однако услышала только щелчок камеры. Фотограф заметил свою ошибку и попросил Пилигрим снять маску. Она думала, что правильный снимок будет на ее правах.

"Меня немного удивляет то, что, как я предполагаю, эта процедура предусматривает много этапов, и ошибку не заметили ни на одном из этих этапов", - добавила она.

Кабинет министров принял решение разрешить автосалонам проводить регистрацию новых автомобилей и выдавать номерные знаки и техпаспорт.

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