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четверг, 27 июня 2019 15:22

Женщина подорвала себя в центре города: есть пострадавшие
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В Тунисе прогремели два взрыва
Фото: francetvinfo.fr
В Тунисе прогремели два взрыва
В Тунисе прогремели два взрыва
В Тунисе прогремели два взрыва
В Тунисе прогремели два взрыва

27 июня в столице Туниса смертник подорвал себя рядом с полицейским автомобилем. Взрыв ставсяна центральной улице в 100 м от французского посольства.

Погиб полицейский, еще несколько правоохранителей и гражданских получили ранения, сообщает France info.

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Через 20 минут после первого теракта произошел второй. Смертник подорвался возле управления по борьбе с терроризмом.

В результате второго взрыва в здании могут быть погибшие. На данный момент пострадали 5-9 человек. Первую бомбу сдетонировала женщина-смертница.

Две девочки и мальчик подорвали себя в городе Кондуга на северо-востоке Нигерии.

"Они стали тремя смертниками, которые взорвали себя. Вбивлы 30 человек и ранили 39", - сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

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27
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