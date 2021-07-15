Женщина оставляла записки в туалетах с просьбой освободить ее

Предполагаемый насильник, 38-летний Кори Брюэр, был арестован / Полиция округа Аллегейни

Женщину спасли после того, как оставила несколько записок в общественных туалетах. Там она утверждала, что находилась в плену в течение нескольких месяцев.

Полиция Пенсильвании, США, арестовала 38-летнего Кори Брюэра в воскресенье, 11 июля, на основании ряда заявлений о насильственных действиях, включая удержание женщины против ее воли. Об этом пишет Daily Star.

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Тревожные записки предполагаемой жертвы были впервые найдены в прошлый четверг. По словам полиции, записка была найдена прикрепленной к зеркалу в женском туалете супермаркета сети Walmart.

В записке говорилось: "Если меня не найдут, скажите семье, что я люблю их".

Женщина утверждала, что Брюэр вооружен ножом. Он контролировал все аспекты ее жизни, подвергая ее сексуальному насилию. После освобождения женщина сообщила полиции, что состояла раньше в отношениях с Брюером.

В записке был адрес, описание машины и просьба позвонить в службу 911. Когда полицейские пошли по адресу, никто не открыл дверь, несмотря на то что сотрудники слышали, как внутри перемещают мебель. Вернувшись в воскресенье, полиция взяла ордер на обыск, спасла жертву, и взяла Брюэра под стражу.

Женщиа рассказала, что Брюэр насиловал ее, бил и душил много раз, угрожал убить ее и детей, если попытается уйти. Женщина также утверждала, что он насильно фотографировал ее обнаженной.

Брюэру было предъявлено обвинение в изнасиловании, удушении и незаконном ограничении свободы. 22 июля он должен предстать перед судом.

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