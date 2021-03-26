Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни

Фото: dailymail

Жительница города Оксфорд, Великобритания, 27-летняя Клэр Уайзмен не знала, что беременна, пока не родила сына на полу кухни.

Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Во время беременности женщина почти не набрала вес и не чувствовала, что ребенок шевелится. При этом менструация у британки была регулярная. Она принимала противозачаточные таблетки.

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Днем Уайзмен почувствовала боль в животе, однако не придала этому значения и выпила таблетку. Она поделилась этим с матерью, а та спросила, не может ли дочь быть беременной.

"Я сказала ей, что это совершенно невозможно. Я принимала таблетки, и у меня продолжались регулярные месячные. Но когда я положила руку между ног, я почувствовала голову ребенка. Я была в шоке", - прокомментировала она.

Уайзмен родила мальчика весом более 3 кг.

В Колумбии мужчина и женщина зарезали беременную девушку и вырезали из нее ребенка.