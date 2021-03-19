Женщина не стригла волосы 13 лет: как выглядят аномально длинные косы

Фото: purepeople

Британская певица 30-летняя Зиба Келли получила известность благодаря аномально длинным волосам и ассоциациям с принцессой Disney Рапунцель.

Подробностями поделилось издание Daily Mail.

По словам Келли, ее волосы самые длинные во всей Великобритании. В возрасте 17 лет она решила отрастить длинные волосы.

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Сейчас шевелюра Келли длиной 182 см, а рост самой женщины 160 см.

"Я редко выхожу на улицу с распущенными волосами, потому что они волочатся по земле, даже когда я на высоких каблуках. Об эскалаторах я вообще молчу", - прокомментировала женщина.

Назвали привычки, которых нужно избегать, чтобы отрастить здоровые и длинные волосы.