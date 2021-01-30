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суббота, 30 января 2021 15:02

Женщина хранила в морозилке тело своей матери в течение 10 лет

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Женщина хранила в морозилке тело своей матери в течение 10 лет
В Японии в морозилке женщина спрятала тело своей матери. Фото: pexels.com

Полиция в японском городе Чиба, расположенное недалеко от Токио, арестовала женщину, в квартире которой нашли тело ее матери в морозильной камере.

48-летняя Юми Йошино рассказала, что 10 лет назад нашла мать мертвой и спрятала тело. Объяснила это тем, что "не хотела уезжать" из дома в Токио, в котором они жили вместе, как отмечает BBC со ссылкой на местные СМИ.

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Тело обнаружил уборщик после того, как Йошино выселили за неуплату. Полиция сообщает, что видимых повреждений на теле не нашла. Местная власть не смогла установить дату и причину смерти женщины.

В Измаиле Одесской области родители спрятали новорожденного ребенка в морозильную камеру. Тело младенца обнаружили правоохранители.

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