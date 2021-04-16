Жене судьи Чауса предоставили государственную охрану

Судью Николая Чауса похитили Молдове неизвестные. Фото: ТСН

Супруге похищенного в Молдове бывшего судьи Николая Чауса Светлане предоставили государственную охрану.

Об этом изданию NewsMaker рассказал депутат Василий Нэстасе, который возглавляет молдавскую парламентскую комиссию, расследующую похищение Чауса.

По словам депутата, заседания комиссии о похищении Чауса происходят в закрытом режиме. Он объяснил это тем, что информацию нельзя разглашать, чтобы не навредить расследованию. На заседаниях депутаты заслушали руководителей Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел, пограничной и таможенной полиции.

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Кроме того, члены комиссии заслушали охранника Чауса, которого "так же похитили, но затем отпустили", сообщил Нэстасе.

3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила Чауса в центре Кишинева. Информацию подтвердили в столичной полиции. 3 марта коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу, который с 2016 года скрывается в Молдове.