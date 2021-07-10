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воскресенье, 11 июля 2021 01:51

Жена убитого президента Гаити сделала свое первое публичное заявление

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Жена убитого президента Гаити сделала свое первое публичное заявление

Жена убитого президента Гаити Мартин Моиз сделала свое первое публичное заявление по убийству своего мужа во время нападения, совершенного на его резиденцию. Об этом сообщает УНН.

Моиз подтвердила, что нападение было работой наемников, которые вошли в резиденции президентской четы и убили ее мужа Жовенеля Моиза.

"Я жива, но потеряла своего мужа", — сказала она и подтвердила, что миссия наемников намеревалась убить президента и его семью за его флагманские проекты (дороги, питьевая вода, референдум и выборы).

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"Наемники убили президента, другие наемники хотят убить его мечту и его видение страны", — заявила Моиз.

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Огнестрельное ранение получила его жена. В полиции заявили, что были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.

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