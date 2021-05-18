Жена посла ударила продавца, который заподозрил ее в краже

Жена посла Бельгии ударила продавца в магазине. Фото: nebula

Жену посла Бельгии в Южной Корее 63-летнюю Сян Сюециу обвиняют в нападении и избиении работника магазина.

Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел в Сеуле 9 апреля. Женщина около часа примеряла одежду в магазине. Когда она шла к выходу, на ней была одежда, которая продавалась в бутике.

Продавец пошла за Сюециу, чтобы убедиться, что та заплатила за покупку, а не украла одежду.

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Жена посла вернулась в магазин. Она толкнула, а потом ударила сотрудника, который пытался вмешаться в спор.

Теперь женщина требует дипломатического иммунитета, чтобы избежать обвинений. Посол извинился за "неприемлемую" реакцию своей жены.

В посольстве Бельгии сообщили, что до инцидента женщину госпитализировали из-за инсульта.

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