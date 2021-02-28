"Земля качалась под ногами, не было за что ухватиться": Оксана Лозинская пережила землетрясение в Непале

Автор: Оксана Лозинская

Преподавательница и писательница из Украины Оксана Лозинская 13 лет живет в Голландии и преподает в Институте прикладных наук Ганзе в Гронингене. Через несколько лет пребывания за рубежом и напряженной работы Оксана почувствовала, что горит на работе и отправилась в длительное путешествие по Юго-Восточной Азии. Непал был первой страной, которую она посетила. Когда она приехала туда, там произошло большое землетрясение, которое бывает там раз в 83 года. О своем опыте в Непале Оксана Лозинская рассказала в интервью Gazeta.ua.

Я вылетела из Амстердама в четверг 23 апреля. Прибыла в Катманду в пятницу 24 апреля. Казалось бы, все учла. В субботу 25 апреля 2015 о 11.56 по местному времени произошло землетрясение амплитудой 7.8-8.1 ML. Это был самое мощное землетрясение в Непале с 1934 года.

Как это случилось? Вспомните тот день.

Начинался мой второй день в Катманду. Я собиралась идти на известную башню Дхарахара, и меня остановил голландец, с которым мы только познакомились и планировали вместе идти в горы. Благодаря этой короткой беседе, в момент землетрясения я была не в районе башни Дхарахара, которая полностью рухнула. Благодаря тому, что я вылететь из Нидерландов смогла только 23 апреля, вместо 13-го, меня не накрыла снежная лавина в горах во время или после этого ужасного супер сильного землетрясения. Будучи в эпицентре событий, я не до конца осознавала серьезность случившегося. К счастью, я не видела мертвых, придавленных домами, людей. Было, даже мелькнула мысль: круто, теперь и такой опыт буду иметь! Однако, мои родители из Украины по телевизору могли видеть все: серьезность ситуации, количество жертв. Это они увидели на следующий день, в воскресенье. А в субботу, как только случилась беда, мой мобильный еще несколько минут работал. То есть я еще успела им позвонить и сказать, что в со мной все в порядке. Будучи хорошо начитанной о Непале, я еще в пятницу, сразу по приезде, купила местную мобильную карту, с которой звонить в Европу было очень дешево. Это меня и спасло по отношению к моим родителям. Потому что потом, через некоторое время после первого землетрясения и сильного повторного связь пропала полностью. Автор: Оксана Лозинская

Как люди выживали в той ситуации?

Все магазины были закрыты, все закрыто. Все местные по домам, с семьями, спасаются, делают, что могут. Запасов воды и пищи еще на некоторое время хватало, было одно место, где мы подкупали, что осталось в магазине в запасе, чтобы поддерживать свой организм. Подзарядить телефон негде было. Интернета не было, электричества тоже. На улице ночью было около +12. Спать или находиться в помещении - самое опасное, поскольку оно может упасть. Самое безопасное место для обитания - парк: говорят, деревья не должны падать при землетрясении. Там мы и спали. В момент, когда землетрясение произошло, я была в отеле. Я вообще не поняла, что происходило. У меня такого опыта никогда не было, мне об этом никто никогда не рассказывал. В интернете я об этом не читала. Это была моя первая в жизни поездка в Азию. Это был мой второй день пребывания в Непале. Я подумала, что начал заваливаться старый соседний дом. А от него - и мой отель. Все начало сильно греметь, танцевать, я не могла удержаться на ногах и не имела за что держаться, потому стабильного ничего не было: трясло землей. Именно тогда я поняла суть высказывания: земля зашаталась под ногами. Когда это происходит, ты бессилен полностью. Я как-то попросила Бога, чтоб берег и был рядом со мной. Трясло несколько минут. Я не знала, что делать. Кровати, шкафы, все передвигалось, стены двигались, сдвигались. Жутко, страшно. Я открыла дверь своей комнаты. Напротив меня с другой комнаты вышли два китайца: оба голые, один в презервативе. Они сообщили мне, что это землетрясение Я добралась до двери комнаты и ее открыла. Напротив меня с другой комнаты вышли два китайца: оба голые, один в презервативе. С этого гораздо позже будут смеяться мои родители. А пока именно эти два китайца мне, полностью растерянной, сообщили, что это землетрясение. И что лучше не двигаться, и самое безопасное место - это дверной проем. Здесь мы и стояли: я с рюкзаком и китайцы с презервативом. Автор: Оксана Лозинская Я иногда думаю, что такими природными катаклизмами Земля или природа нам показывает, кто здесь все же главный. А может, хочет таким образом сказать, что мы, как человечество, потерялись, не в том направлении движемся и не по тем ценностями живем. Я так чувствую, я искренне верю в это, хотя ученые соответствующего профиля обосновали такое землетрясение научно. Оно, оказывается, повторяется с регулярностью в 82-83 года. Некоторых из моих знакомых не удивлял тот факт, что я была в этом месте в это время. А некоторые говорят: ты то землетрясение туда с собой привезла. Не до смеха мне тогда было. Хотя до сих пор не до конца понимаю, зачем мне тот опыт дался.

Стресс был сильный в тех условиях?

Спали мы в парке. Я на тот момент еще не успела купить теплый спальный мешок. Спали мы, туристы, человек 20, рядом друг с другом. Спальные мешки имели чуть больше 10. Делились ними, жались друг к другу, спали в обуви, чтобы не замерзнуть. Землей трясло. Время от времени, постоянно. Когда трясло сильно, мы просыпались, вставали, пробовали где-то прятаться, как-то держаться вместе. Одни кричали от страха, другие кричали, чтобы первые не кричали и не создавали паники. Со временем же договорились, что кричать не будем, так как в панике можно потерять здравый смысл. А он нам так был нужен. В любой момент нужно было принимать серьезные решения, которые могли спасти тебе жизнь. Автор: Оксана Лозинская Днем пробовали найти что-то есть, пить. Что бы кто не принес, делили со всеми. Покидать парк был страшно и опасно. А надо было, чтобы купить есть-пить, подзарядить телефон и дать родным знать, что мы еще живы. Никто не знал, повторится ли такое же сильное землетрясение и когда это произойдет. Землей трясло постоянно, просто немного легче, чем 8.1 ML. Мы, туристы, спали в парке в спальниках. Землей в это время постоянно трясло Подзарядить телефон и получить очень слабый интернет стало возможным благодаря местным непальцам, которые имели небольшие солнечные батареи, производившие определенное количество электричества в день. Невероятный опыт: эти невероятные бедные добрые люди отдавали последнее свое нам, туристам, кого они абсолютно не знают. Они нас бесплатно подкармливали остатками пищи, не зная, когда у них самих появится доступ к магазину, к питьевой воде, к куску хлеба. Эти добрые люди понимали, что наши родители дома с ума сходят, если от нас ничего не слышат. Я не могу себе представить, что пережили мои родители в этот период. Я пробовала заказать билеты на самолет. Куда угодно. Чтобы оттуда вылететь. Были европейцы, которые сознательно оставались здесь, в Непале, чтобы помогать местным разгребать руины в горах, извлекать оттуда людей, восстанавливать дома, деревни, отходить раненых. Были европейцы, которые специально для этого приезжали в Непал уже после землетрясения. Благословенны Богом эти люди. Я не была в состоянии кому-то помочь. Я еще была слишком слаба, чтобы брать на себя ответственность за другого. Я пробовала оттуда вырваться.

Как удалось наконец выехать?

Заказать билеты было чрезвычайно трудно, учитывая почти отсутствующий интернет. А потом - добраться до аэропорта, который, как выяснилось позже, переполнен такими же, как и я. Мы ждали возможности вылететь более двух суток со дня и времени, указанного на билете. Спали в здании аэропорта ибо на улицу выходить было нельзя, там жили. Автор: Оксана Лозинская Взлетных полос в Катманду - 5. Самолеты с гуманитарной помощью прибывали. Некоторые самолеты отбывали. Было, ночью отправили самолет в неизвестном нам направлении, которое пропустили несмотря на очередь и в который посадили определенное количество быстро пропущенных людей. Мы почему-то подумали, что это были немцы и немецкий самолет. Здание аэропорта казалось сильным. В нем мелкие землетрясения почти не ощущались. Но никто из нас не знал, когда ждать большого снова, и какие последствия оно могло иметь для нас всех - такое безумное количество людей, которые уже несколько суток ждали своего вылета. Благо, в аэропорту была возможность подзарядить телефон и иногда присоединиться к интернету. После непальского землетрясения мое ощущение земли под ногами на период исчезло. Тело боялось любого незапланированного движения, толчка или. Летать стало чрезвычайно трудно Что со мной тогда произошло, я поняла гораздо позже. Все же я была в полусонном состоянии в то время, очень истощена и не полностью осознающая. Не плакала, держалась сильной, сконцентрированной, зная, что это мне может спасти жизнь. Я не плакала вообще! Только потом, когда настигло понимание того, что еще могло произойти, ой мамочка ... неужели мне было до землетрясения мало переживаний. Лететь я должна была в Таиланд. А в аэропорту оказалось, что скорее можно вылететь в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Туда я и попала. Автор: Оксана Лозинская

Долго восстанавливались после пережитого?

После непальского землетрясения мое ощущение земли под ногами на период исчезло. Это действительно самое страшное, что с человеком может случиться. В прямом смысле - земли под ногами нету, не чувствуется, она шатается, ею трясет. Это ощущение тело запомнило надолго. Оно бессознательно агрессивно реагировало на все последующие полеты и турбулентности. Оно боялось любого незапланированного движения или толчка. Летать стало чрезвычайно трудно. Мое тело почувствовало даже минимальное землетрясение в Таиланде амплитудой в 1 ML. Мое тело долго не могло прийти в себя, очень долго. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Таиланде видела много разорванных билетов на самолет домой" - писательница После нескольких перелетов и короткого посещения Малайзии и Сингапура, я наконец прилетела в Таиланд, где пробыла полтора месяца. Затем был Лаос, Камбоджа и Бирма (Мьянма). Мое путешествие, в конечном итоге, включало в себя 7 стран за почти 4 месяца.

Землетрясение в Непале 2015 года - землетрясение магнитудой от 7,8 до 8,1 Mw, которое состоялось 25 апреля 2015 в 11:00 56 минут дня по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 29 км от Ламджунга, а очаг залегал на глубине 15 километров. Это самое мощное землетрясение в Непале со времени землетрясения 1934 года. Толчки силой 7,8 балла по шкале Рихтера вызвали сильнейшее за последние годы землетрясение в мире. Их очаг находится на глубине 15 км примерно в 100 км северо-западнее непальской столицы Катманду, оттуда землетрясение прокатился на 150 км на юго-восток. Толчки ощущались в столице Непала Катманду и наблюдались на Эвересте, спровоцировав сход снежных лавин. В городе Катманду была разрушена 60-метровая башня Дхарахара, входившей в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Землетрясение случилось в разгар сезона восхождения на Эверест. Лавина на Джомолунгме похоронила часть базового лагеря альпинистов, которые готовились к восхождению у основной трассы на вершину. От землетрясения в Непале пострадали 8 миллионов человек. По меньшей мере 4300 человек погибли под завалами разрушенных домов, земляными оползнями и лавинами. Трагедия заставила начать исследования геологических и географических изменений в странах Гималаев.