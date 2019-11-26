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вторник, 26 ноября 2019 08:45

Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
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26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла
Фото: news.liga.net
26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла
26 ноября в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла

26 ноября землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Адриатическом море у побережья Албании.

Толчки начались около 6 утра по киевскому времени. Сейсмологи говорят, что эпицентр находился между столицей Албании Тираной и вторым по величине городом - Дурресом.

Сообщается о многочисленных разрушениях, также есть неподтвержденная информация о погибших, продолжается поисковая операция, сообщает Reuters.

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В городе Тумане погиб мужчина, сообщается, что он в панике выпрыгнул с балкона, есть информация о двух пропавших без вести. Из-под завалов удалось спасти двух мальчишек.

Примерно через 20 минут произошел еще один толчок магнитудой 5,3 в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны. Позже были зафиксированы еще восемь повторных толчков магнитудой от 3,8 до 4,1.

В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, через которое травмировались 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в стране за последние 30 лет.

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