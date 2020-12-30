Землетрясение в Хорватии: повреждено посольство Украины, украинцы не пострадали

Здание, в котором расположено посольство Украины в Хорватии, серьезно пострадало в результате землетрясения.

"К сожалению, здание украинского посольства получило небольшие разрушения", — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Сотрудники диппредставительства не пострадали.

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии. Подземные толчки ощущались в Вене, Любляне, Белграде и Сараево. В результате землетрясения погибли не мене шести человек, среди которых есть ребенок.