Земан впервые прокомментировал причастности России к взрывам

Президент Земан заявил, что нужно дождаться результатов расследования. Фото: hrad.cz

Президент Чехии Милош Земан заявил, что об однозначной причастности российских агентов к взрывам в Врбетице можно будет говорить после завершения расследования.

"Работают над двумя следственными версиями. Первая, оригинальная - что взрыв произошел в результате ненадлежащего обращения с взрывчатыми материалами. И вторая - это операция иностранных спецслужб", - заявил Земан, передает iRoshlas.

Он заявил, что ни одна суверенная страна не может допустить, чтобы на ее территории иностранные агенты устраивали террористический акт.

"В докладах Службы безопасности и информации отмечается, что нет доказательств или свидетельств, что эти двое агентов были в районе Врбетице. Опять же, когда второй состав инспектировали совсем незадолго до взрыва, там не нашли взрывчатки. Но это не значит, что подозрения о причастности россиян не являются серьезными. Во-первых, надо ставить вопрос, что они там делали. Во-вторых, то, что СБИ не доказала их участия, не означает, что они не заходили в комплекс", - заявил Земан.

Если версия о причастности к взрывам двух российских агентов подтвердится, Россия должна понести ответственность за это, добавил президент. Ее не допустят к тендеру на строительство АЭС в Дукованах.

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Недельное отсутствие комментариев Земан объяснил тем, что хотел получить максимально полную информацию. Заявил, что сам в последние дни не контактировал с российской стороной.

Сенат Чехии признал взрывы на складах боеприпасов 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы, актом государственного терроризма против члена Евросоюза, а значит, и против всего ЕС. За резолюцию проголосовали 67 из 72 членов Сената.