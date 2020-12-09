Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд

Беларусь закрывает границу. Фото: Зик

Новый железный занавес наступил. В Беларуси закрывают границу.

Выезжать за пределы страны можно будет только определённым категориям граждан и не чаще чем два раза в год, сообщает телеграмм-канал NEXTA.

Новые правила выезда вступают в силу с 17 декабря.

Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах.

Официальная причина – эпидемия Covid-19.

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Напомним, в Беларуси готовят закон с помощью которого готовятся наказывать тюрьмой за использование национального флага.