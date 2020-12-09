Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд

 
Ексклюзивы
1/5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 3285
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 2979
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1197
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2754
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 657
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 792
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
7
7
4
5
3
&quot;Каждую пятницу собирала чемодан домой&quot; - переезд в Норвегию
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
&quot;За три месяца карантина заплатило государство&quot; - переезд в Англию
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску
Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску
Видео
Все видео
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 792
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1836
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 441
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 23:47

Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд

  Комментировать
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Беларусь закрывает границу. Фото: Зик

Новый железный занавес наступил. В Беларуси закрывают границу.

Выезжать за пределы страны можно будет только определённым категориям граждан и не чаще чем два раза в год, сообщает телеграмм-канал NEXTA.

Новые правила выезда вступают в силу с 17 декабря.

Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах.

Официальная причина – эпидемия Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси засудили протестующих за надпись на асфальте

Напомним, в Беларуси готовят закон с помощью которого готовятся наказывать тюрьмой за использование национального флага.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 18963
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 16822
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 11565
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 10557
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 7767
Мир
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
"Каждую пятницу собирала чемодан домой" - переезд в Норвегию
7
 Просмотров: 216
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
7
 Просмотров: 243
Богатые страны выкупили в разы больше, чем требуют, вакцин против Covid-19
Богатые страны выкупили в разы больше, чем требуют, вакцин против Covid-19 Просмотров: 171
Парень замерз насмерть - подвел Google-навигатор
Парень замерз насмерть - подвел Google-навигатор Просмотров: 1818
Похудела на 90 кг, чтобы отомстить бывшему
Похудела на 90 кг, чтобы отомстить бывшему Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 546
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть