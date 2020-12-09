Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд

Новый железный занавес наступил. В Беларуси закрывают границу.
Выезжать за пределы страны можно будет только определённым категориям граждан и не чаще чем два раза в год, сообщает телеграмм-канал NEXTA.
Новые правила выезда вступают в силу с 17 декабря.
Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах.
Официальная причина – эпидемия Covid-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси засудили протестующих за надпись на асфальте
Напомним, в Беларуси готовят закон с помощью которого готовятся наказывать тюрьмой за использование национального флага.
×
Комментарии