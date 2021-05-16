"Железный купол" в действии показала израильская армия

Израильская армия показала, как выглядит "Железный купол" в действии.

Накануне вечером, когда ХАМАС обстрелял центр и юг Израиля большим количеством ракет, операторы системы воздушной обороны помогали защищать небо Израиля и его жителей. Об этом представители армии сообщили в Twitter.

Автор: twitter.com/IdfRussian Израильская армия показала, как выглядит "Железный купол" в действии

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"Мужчины, женщины, дети и старики сейчас находятся в бомбоубежищах", - говорится в информации армии в Twitter.

В ночь на воскресенье пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, сообщает издание The Times of Israel. А еще семь упали на открытой местности.

Около 80 украинцев хотят эвакуироваться из Сектора Газа в связи с обострением израильско-палестинского конфликта. Гражданам Украины предложили сформировать список и направить в диппредставительство для дальнейшей обработки.