Железнодорожное сообщение между Польшей и Беларусью под угрозой закрытия

Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Беларусью. Фото: pixabay.com

Польша готова закрыть новые пограничные переходы на границе с Беларусью и железнодорожное сообщение.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский в эфире RMF FM.

В Польше есть много вариантов влияния на Беларусь, отметил Каминьский.

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"Они (белорусские власти. - Gazeta.ua) прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в частности железнодорожное движение", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что Беларусь в таком случае может потерять транзит, в частности из Китая, Каминьский ответил:

"Мы об этом знаем, обдумываем, все учитываем. И направляем соответствующие сигналы режиму, чтобы закончили такого тапа действия, или будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической".

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.