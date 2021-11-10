"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис

На границе между Беларусью и Польшей собралось 3-4 тыс. мигрантов с Ближнего Востока - Сирии, Ирака, Афганистана. Пытаются прорваться в ЕС. Варшава стягивает армию, не дает нелегалам пройти. Белорусские силовики без знаков различия угрожают огнем польским пограничникам и мигрантам, которые хотят обратно в Беларусь. Поэтому мигранты разбивают лагерь между границами и жгут костры, чтобы согреться. В ночь на 10 ноября две большие группы сломали ограждение и сумели прорваться в Польшу. Некоторых пограничники задержали, остальных разыскивают.

Гибридная месть диктатора. Что предшествовало кризису на границе

В конце мая белорусские силовики принудительно посадили в Минске самолет компании Rynair, который совершал перелет между странами ЕС. На борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, его арестовали. После этого ЕС закрыл европейское небо для белорусских самолетов.

24 июня ЕС ввел масштабные экономические санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, нацеленные на основные экспортные отрасли страны.

"Мы останавливали наркотики и мигрантов по пути в Евросоюз – теперь будете сами их есть и ловить", – ответил Лукашенко.

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9 июля Литва начала строить 550-километровый забор из сетки и колючей проволоки на границе с Беларусью, обвиняя режим во ввозе мигрантов для нелегальной отправки в ЕС.

9 августа Польша сообщила о рекордном количестве нелегалов, пытающихся проникнуть из Беларуси.

10 августа Латвия объявляет чрезвычайное положение на границе с Беларусью. 2 сентября к тому же прибегает Польша.

20 сентября три человека погибают при попытке проникнуть в Польшу, четвертого нашли мертвым на белорусской стороне границы.

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8 октября Польша обвиняет белорусские спецслужбы в открытии огня по своим солдатам и вызывает дипломатического представителя Минска в Варшаве.

14 октября Варшава принимает закон, разрешающий задерживать мигрантов на границе.

Сергей Лавров предлагает ЕС финансовую помощь Беларуси, чтобы остановить наплыв мигрантов

8 ноября польские власти обвиняют Беларусь в провокации - сотни мигрантов идут к польской границе в попытке ее пересечь. Польские военные оттесняют их от, разделяющего страны забора, применят слезоточивый газ.

9 ноября глава российского МИД Сергей Лавров предлагает ЕС дать финансовую помощь Беларуси, чтобы остановить наплыв мигрантов.

Фото: Reuters

Миграционный туризм по-белорусски. Как мигранты попадают на границу Европы

Нелегалов завозит государственная туристическая компания "Центркурорт". Входит в структуру Управления делами президента Белоруссии. Она продает авиабилеты из стран Ближнего Востока в Минск, забирает людей из аэропорта, селит в гостиницы, везет к границе, пишет немецкая Der Spiegel.

Frontex – агентство Евросоюза по безопасности внешних границ – фиксировало многочисленные случаи помощи мигрантам со стороны белорусских пограничников незаконно пересечь границу.

Стоимость путешествия "за лучшей жизнью" – 12-15 тысяч евро

Журналисты немецкого Deutsche Welle обнаружили туристические агентства в Багдаде, Стамбуле и Москве, оформляющие белорусские визы для иракцев. Сотрудник такого агентства в Багдаде рассказал, что белорусское посольство в курдском Эрбили неожиданно позволило многим турагентствам подавать заявки на визы. Стамбульская фирма VIP Grub в рекламе обещает доставить людей в Европу по "обычным маршрутам". Утверждает, что в ЕС нужны иностранные работники. Стоимость путешествия "за лучшей жизнью" – 12-15 тыс. евро.

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В Беларуси 12 турфирм получили "молчаливое" разрешение на организацию виз для иностранцев, по данным канала Belsat.

Представитель министра специальных служб Польши Станислав Жарин заявил, что белорусский режим организовал миграционный путь, доходы от которого достигают десятков миллионов долларов. Финансовую пользу из этого извлекают минский аэропорт, компания "Белавиа", сам Лукашенко и силовые структуры.

На пороге холода и гуманитарной катастрофы. Как реагирует мир

ЕС и США выразили солидарность с Польшей и осуждают Лукашенко. Глава МИД Нидерландов Бен Кнапен назвал действия Минска "бесчеловечной подлостью". Сказал, что белорусские власти "относятся к мигрантам, как к пушечному мясу", а Польша оберегает внешнюю границу Евросоюза. Он опасается, что в условиях холодной зимы может произойти гуманитарная трагедия. Среди мигрантов немало женщин и детей.

Премьеры Польши, Литвы и Латвии призвали ЕС как можно скорее ввести новые жесткие санкции против Лукашенко. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС утвердить расширенный пакет санкций против Минска, а также против авиакомпаний третьих стран, причастных к гибридной атаке. Инструментализация мигрантов в политических целях – недопустима, заявила она.

У Еврокомиссии уже готов пятый пакет санкций против около 30 белорусских чиновников и фирм, причастных к миграционному кризису. Его должны принять на следующей неделе.

Цель мигрантов - Германия

Цель мигрантов не Польша, а Германия, считает Берлин. Поэтому на немецко-польской границе усилили контроль дополнительными полицейскими подразделениями.

Несколько высоких берлинских офицеров в сфере безопасности заявили изданию Bild, что помимо переправляющего мигрантов "Белавиа" российский "Аэрофлот" и турецкая Turkish Airlines "вносят решающий вклад в доставку мигрантов в Беларусь".

В расписании аэропорта Минска до конца марта указано 57 еженедельных рейсов с Ближнего Востока. Зимой 2019-2020 года было 17

В расписании аэропорта Минска до конца марта указано 57 еженедельных рейсов с Ближнего Востока. Зимой 2019-2020 года их было 17.

Как Польша справляется и чего ждать дальше

На границе с Белоруссией патрулируют более 12 тыс. солдат. Задействовали два батальона территориальной обороны. До средины следующего года построят стальной забор высотой пять метров, увенчанный колючей проволокой. Вдоль границы будут датчики движения, а также дневные и ночные камеры слежения, обещает министерство внутренних дел.

Режим Лукашенко должен прекратить завоз новых мигрантов. Этого можно достичь дипломатическим давлением ЕС на Беларусь и Россию, рассказал Gazeta.ua варшавский журналист и эксперт по безопасности Дариуш Матерняк:

– Знаем, Москва координирует и планировала спецоперацию, – говорит он. – К сожалению, это может занять месяцы. До того сохраняется статус-кво. Польша, Литва и Латвия не будут впускать мигрантов, а те будут кочевать вдоль границ в условиях зимы. Это самый плохой вариант. Очевидно, будут жертвы из-за переохлаждения. Это используют белорусские и российские пропагандисты, изображая Польшу, и наших соседей, и ЕС в самых черных красках.

Москва координирует спецоперацию

Власти разработали механизм, что делать с прорвавшимися в Польшу мигрантами. Их держат в специальных лагерях и депортируют обратно домой. Лагеря с мигрантами уже действуют. Польша с агентством Frontex регулярно организует их перелеты домой. Эти люди перешли границу нелегально.

Маловероятно, что под давлением либералов в Польше или вне ее правительство изменит подход. Практически все члены ЕС применяют таковой для нелегалов. В частности, Италия и Испания.

Посты на границе Польши стоят каждые несколько сотен метров. Они состоят из пограничников, солдат и полиции. Реагируют, если большая группа нелегалов пытается прорваться через заграждения. Также за границей наблюдают из дронов. Все наши службы привлекали к подобным действиям в Венгрии и Греции, где были проблемы с мигрантами. Знают, что делать. Продолжаются дополнительные закупки оборудования, наймут еще 750 дополнительных пограничников.

Рука Кремля и "зеленые человечки"

"На границе с Беларусью начинаем бороться с нашествием "зеленых человечков", как было в Крыму, – цитирует бывшего командира спецподразделения польской армии ГРОМ, генерала Романа Полько издания Forsal. - НАТО должно показать позицию. Решительно подчеркнуть, что не допускает такого вторжения. Потому что восточная граница Польши – граница Альянса. Согласно международным конвенциям, пограничник или солдат с оружием без опознавательных знаков может рассматриваться как бандиты".

Многие самолеты с мигрантами прибывают в Беларусь из Турции, которая является членом Альянса, напоминает генерал.

Это еще одна гибридная атака России. Она нужна, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в Украине или на Ближнем Востоке, где Путин начинает новые наступления

"Нам нужна блокада России и Беларуси странами ЕС, – говорит он. Дестабилизация Европы и нашего региона направлена на то, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в Украине или на Ближнем Востоке, где Путин начинает новые наступления. Мигранты – еще одна гибридная атака России, как это было в нападении на Грузию, Донбасс или Крым".

На прошлой неделе пять вооруженных белорусов без знаков различия пытались разрушить забор на границе и кричали, что будут стрелять в польских солдат. На место прибыли дополнительные силы армии и пограничники, после чего нападавшие отошли. В другом случае польские солдаты заметили 250 мигрантов, разрушавших забор. Белорусские солдаты охраняли нелегалов, и угрожали открыть огонь по полякам при попытке оттеснить их.

Белорусские солдаты охраняли нелегалов, и угрожали открыть огонь по полякам

Генерал Полько говорит: "Опыт польских пограничников и солдат, а также знание нынешних условий позволяют им правильно реагировать на провокации. Они не желают усиливать эскалацию. Но такие ситуации могут выйти из-под контроля, и тогда будет стрельба. В этом суть провокаций режима Лукашенко".

Чего добиваются Минск и Москва

Россия использует Беларусь для давления на Евросоюз. В свое время Россия "принуждала к миру" войной Грузию. Теперь "принуждает к диалогу" миграционным кризисом ЕС руками Лукашенко, рассказал Gazeta.ua белорусский политолог в Варшаве Павел Усов:

– Кризис может длиться не один месяц и будет усиливаться. Напряжение не спадает. Будут стычки, прорывы. Возможны жертвы с двух сторон. Лукашенко не намерен отступать. Будет обострять ситуацию, чтобы вынудить Запад пойти на диалог. Возможно, при посредничестве Москвы организуют переговоры похожие на "нормандские" по Украине, когда напряжение достигнет пика. Минск стремится хотя бы заморозить санкции, что укрепит позиции Лукашенко.

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Однако сейчас все идет к принятию нового расширенного пакета санкций ЕС против белорусского режима. Но это будут полшага, если Евросоюз не коснется России. Без нее создать такую ситуацию на границах было бы невозможно.

Спецоперацию по перебрасыванию мигрантов "Шлюз" разработали ФСБ и белорусский КГБ еще в 2011 году

В рамках так называемого "Союзного государства" Россия отвечает за то, что происходит на белорусских границах. Москва старается дистанцироваться, но косвенно поддерживает Минск. Ей выгоден конфликт. С одной стороны, усиливает зависимость Лукашенко. С другой, заставляет европейцев искать дополнительные контакты с Кремлем. Это попытка Путина реанимировать отношения с ЕС, заставить их ослабить или даже отменить введенные из-за Украины санкции.

Спецоперацию по перебрасыванию мигрантов в Евросоюз "Шлюз" разработали ФСБ и белорусский КГБ еще в 2011 году. Но 10 лет тому назад не было потоков мигрантов с Ближнего Востока, ситуация там не была настолько критической".

Как действует Украина

Граница Украины и Беларуси имеет более 1000 км. Пограничники готовы к возможным провокациям и усиливают защиту людьми, техникой и спецсредствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками, говорят в МВД.

"Соседи должны понимать, что украинские границы готовы к провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым могут идти к нам мигранты", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

10 ноября Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание, посвященное ситуации на границе с Беларусью.