Зеленский прибыл в Молдову с опозданием на 1 ч.

Президент Владимир Зеленисикй прибыл в Кишинев. Фото: t.me/OP_UA

Президент Владимир Зеленский утром 27 июля прилетел в Кишинев для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова.

Об этом сообщили в Офисе президента.

В рамках рабочего визита глава Украины проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

Борт с Зеленским задержался на 1 ч. Густой туман помешал пилотам посадить самолет в кишиневском аэропорту, сообщили в администрации президента Молдовы Майи Санду.

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Из-за этого изменили расписание торжеств - официальные мероприятия начали с опозданием.

На 27 августа запланирован визит Зеленского в Кишинев для празднования 30-летия независимости Молдовы. Также планируется встреча четырех президентов: Майи Санду, Зеленского, лидеров Польши Анджея Дуды и Румынии Клауса Йоханниса.