Зеленский едет в Молдову - в день ее независимости

Украина и Молдова - стратегические партнеры. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы 27 августа. Об этом сообщили в администрации президента Молдовы, пишет "Европейская правда".

Президент Польши Дуда прилетит в Кишинев 26 августа и проведет в этот день ряд встреч с высокопоставленными лицами, в том числе и с президентом Майей Санду.

А на следующий день вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, Зеленским и Дудой Санду примет участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания. После этого состоится ряд двусторонних встреч.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы, где встретится с вновь назначенным премьером Натальей Гаврилицой.

Мая Санду приезжала в Украину 23 августа для участия в учредительном саммите "Крымской платформы", за что ее раскритиковала партия социалистов пророссийского Додона. Военнослужащие Молдовы также принимали участие в параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины в Киеве.

Президент Молдовы также была в Украине в январе. Тогда посетила Аллею Героев Небесной сотни.