Мая Санду начала выступление на украинском языке

Мая Санду на украинском начала выступление в Киеве. Фото: Офис президента

Президент Молдовы Мая Санду на совместной с президентом Украины Володимиром Зеленським пресс-конференции начала речь на украинском языке.

"Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья! Мне приятно находиться сегодня в Киеве с первым официальным визитом в качестве президента Республики Молдова", - сказала Санду, сообщает "Европейская правда".

Речь она продолжила на румынском. Заявила, что во время визита стремится восстановить дружбу между странами на высшем уровне.

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"В последние годы диалог между нашими странами на уровне глав государства был фактически приостановлен. Я подтверждаю, что Украина является стратегическим партнером для Республики Молдова и поддержание постоянного прагматического сотрудничества между странами является важной задачей для Республики Молдова и института президента", - продолжила она уже румынском.

Во вторник, 12 декабря, с официальным визитом в Украину прибыла новоизбранный президент Молдовы Мая Санду. Целью визита является восстановление отношений между соседями. Перед началом официальной церемонии встречи с Владимиром Зеленским она посетила Аллею Героев Небесной сотни и зажгла свечу. Встретится Санду и с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.