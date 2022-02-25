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пятница, 25 февраля 2022 22:51

Зеленский предложил Израилю стать посредником между Украиной и Россией - СМИ

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Зеленский предложил Израилю стать посредником между Украиной и Россией - СМИ
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Об этом пишет издание The New York Times.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Зеленский попросил Беннета об этом во время телефонного разговора двух лидеров в 25 февраля.

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"Мы считаем, что Израиль является единственным демократическим государством в мире, которое имеет отличные отношения как с Украиной, так и с Россией", - сказал Корнийчук.

Офис Беннета подтвердил, что телефонный звонок состоялся, но отказался комментировать его содержание. Корнийчук добавил, что Израиль пока не согласился на эту просьбу.

25 февраля украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз предложил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, чтобы избежать человеческих жертв.

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