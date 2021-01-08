Зеленский поблагодарил Еродогану за помощь украинским морякам

Президент Турции помог эвакуировать украинских моряков. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в эвакуации украинских моряков.

Он поздравил моряков, вернувшихся из Ливии. Они были членами экипажа танкера Captain Khayyam.

Приветствие Зеленский написал в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину возвращаются моряки, которых более 4 лет удерживали в Ливии

"Добро пожаловать наших моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, дома после 5 лет заключения в Ливии! Украина никогда не забывает и не оставляет своих людей в беде. Отдельное спасибо Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации наших граждан. Украина ценит поддержку Турции", - написал он.

4 моряки, которых удерживали в ливийской тюрьме, вернулись в Украину. Они были осуждены по обвинению в контрабанде.